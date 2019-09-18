Львів’янка здобула «бронзу» на чемпіонаті світу з фехтування на візках

Львів’янка Наталія Морквич виборола бронзову медаль у жіночій рапірі на чемпіонаті світу з фехтування на візках, що зараз триває у корейському місті Чхонджу. Про це інформує пресслужба управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Як повідомляється, спортсменка обіграла росіянку, яку не могла перемогти два роки.

Зазначимо, що українську паралімпійську збірну представляє 15 спортсменів. Троє з них – зі Львівщини – Антон Дацко, Андрій Демчук і Наталія Морквич. Загалом спробувати свої сили на чемпіонат світу приїхали понад 200 паралімпійців із 30 країн світу.

Фото: управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА