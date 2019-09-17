Українці в Польщі хочуть вищої зарплатні, – опитування

Більшість українських громадян, працевлаштованих у Польщі, очікують від роботодавців вищу за мінімальну заробітну плату. Про це повідомляє «Польське радіо».

Дослідження Фонду підтримки мігрантів показує, що понад 50% опитаних громадян України, працевлаштованих у Польщі, очікує значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).

Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакета, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв’язку.

Майже половина українців не погодилася б працювати в Польщі без підписаного договору.

Опитування проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв’ю.