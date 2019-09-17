Лоукостер SkyUp Airlines запустить авіарейси зі Львова до Тель-Авіва

Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував регулярні рейси зі Львова до Тель-Авіва (Ізраїль). Про це повідомляється на офіційній сторінці авіакомпанії в Facebook.

Рейси зі Львова до Тель-Авів та назад виконуватимуться з 24 листопада 2019 року по четвергах та неділях. Вартість квитків – від 2 402 гривень в один бік. Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії.

«У Тель-Авіві радимо прогулятися красивою набережною, відвідати давній порт Яффо та спробувати смачну шакшуку. Та й до пам’яток Єрусалима звідси рукою подати – всього 60 км», – додають в пресслужбі авіакомпанії.