ОСТАННІ НОВИНИ

Лоукостер SkyUp Airlines запустить авіарейси зі Львова до Тель-Авіва

Ольга Денисяка

|

Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував регулярні рейси зі Львова до Тель-Авіва (Ізраїль). Про це повідомляється на офіційній сторінці авіакомпанії в Facebook.

 

Рейси зі Львова до Тель-Авів та назад виконуватимуться з 24 листопада 2019 року по четвергах та неділях. Вартість квитків – від 2 402 гривень в один бік. Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії.

«У Тель-Авіві радимо прогулятися красивою набережною, відвідати давній порт Яффо та спробувати смачну шакшуку. Та й до пам’яток Єрусалима звідси рукою подати – всього 60 км», – додають в пресслужбі авіакомпанії.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зробити українське трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українське трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...