Конституційний суд обрав нового голову

Судді Конституційного суду обрали новим головою Олександра Тупицького. Відповідне рішення було ухвалене під час таємного голосування у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Під час таємного голосування новим головою Конституційного суду обраний Олександр Тупицький», – повідомило джерело агентства.

За кандидатуру Тупицького проголосували 13 суддів.

Заступником голови КСУ обрали Сергія Головатого.

Перед цим судді КС звільнили попереднього голову суду Наталію Шапталу.

Як відомо з офіційної біографії, протягом 1993–2010 років Тупицький був суддею Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002–2009 роках – головою цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою «Відкритий світ».

У період 2010–2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

Тупицький був призначений суддею КСУ Указом президента у травні 2013 року. Присягу склав 15 травня 2013 року.

Він є кандидатом наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління».

15 березня 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України обрано заступником Голови Конституційного Суду України.