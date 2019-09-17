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Фейсбук видалив сотні українських сторінок з мільйонами підписників

Ольга Денисяка

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Вчора, 16 вересня,  компанія Фейсбук видалила 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп, які використовувалися для маніпулювання громадською думкою. Про це повідомили у Фейсбук.

 

«Ми знімаємо ці Сторінки, Групи та акаунти на основі їх поведінки, а не вмісту, який вони розмістили. У кожному з цих випадків люди, які стояли за цією діяльністю, координували один одного та використовували підроблені рахунки, щоб неправдиво представити себе, і це було основою для наших дій» ,– повідомили у компанії.

Зокрема певні сторінки постійно міняли назви, використовували маніпулятивні способи поширення контенту та залучення осіб до своїх позаплатформних сайтів.

На опублікованих скріншотах видно, що серед видалених сторінок були Znaj.ua, Politeka і Hyser. Майже 4,2 мільйона підписників було на одній із видалених сторінок і біля 401 тисячі облікових записів вступило у щонайменше в одну з фейкових груп.

Фото: Фейсбук

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