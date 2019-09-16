ТОП найкумедніших фото тварин. Фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography

Налякана риба, сором’язливе ведмежа і пташка, яка просто опинилися не в тому місці не в той час. Усе це – фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, який регулярно відзначає найкумедніші фото тварин, зроблені впродовж року. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Переможців конкурсу оголосять 13 листопада.

Як пише УП, засновники премії Пол Джойсон-Хікс та Том Саллам не втомлюються нагадувати, що різноманіття дикої природи потрібно зберігати:

«Ми хочемо, щоб ви взяли наш прапор охорони дикої природи, стукали барабаном, били в цимбали та шуміли.

Нам потрібно поширити розуміння того, що дика природа під загрозою в усьому світі, і нам потрібно зробити щось, щоб допомогти врятувати це».

Джерело фото: ВВС Україна, УП