Вчені припускають, що вейпінг спричинив нову смертельну хворобу

У серпні 2019 року ЗМІ писали про те, що у 14 американських штатах медики зафіксували понад 100 випадків незвичайної хвороби легенів. Симптомами захворювання стали труднощі з диханням і біль в грудях. За словами медичних працівників, пацієнти страждали від лихоманки, кашлю, блювоти і діареї.

Хворими стали переважно молоді люди, що тільки посилило ажіотаж ЗМІ і підігріло інтерес з боку вчених. Можливою причиною хвороби назвали вейпінг.

Новий розвиток історія отримала після першої смерті від дивного захворювання. Чиновники з Іллінойсу заявили, що дорослу людину, яка нещодавно курила електронну сигарету (не плутати з системою нагрівання тютюну), довелося госпіталізувати з хворобою легенів. Пізніше чоловік помер.

Незабаром фахівці назвали першопричину – нею нібито є масляна форма вітаміну Е. Дана речовина присутня в рідинах для вейпів, а крім того, в канабісі, який ряд пацієнтів вживали перед госпіталізацією.

Однак які саме шкідливі речовини впливають на організм, і що призводить до таких тяжких наслідків? Зараз вчені з Університету Юти дослідження з’ясували, що йдеться, ймовірно, про нову форму ліпоїдної пневмонії. Результати дослідження опубліковані у New England Journal of Medicine.

Сама по собі хвороба – вкрай рідкісне явище. Вона пов’язана з потраплянням у легені маслянистої рідини. Присутність масел в легеніх можна виявити за допомогою рентгена.

«Якщо пов’язане з вейпінгом ураження легень – це форма ліпоїдної пневмонії, то це щось нове. Тут запалення легень не обмежується конкретної областю і триває досить довго”, – зазначають лікарі.

Нагадаємо, раніше ряд американських політиків і громадських діячів вкрай жорстко висловився про куріння електронних сигарет: також в Штатах почалася кампанія з повсюдної боротьбі з цими виробами.