ОСТАННІ НОВИНИ

В Укрзалізниці показали перший відремонтований плацкартний вагон

Ольга Денисяка

|

У вагоні змінили інтер’єр, встановили нові вікна, полички, світлодіодні світильники та систему кондиціювання повітря.  Повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

 

Після ремонту вагон повністю змінюється й виглядає як новий. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира — додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полички обладнані захисним бортиком.

Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистема вагона обладнана перетворювачем напруги.

Вартість капітально-відновлювального ремонту одного плацкартного вагона — близько 10,5 млн грн (без ПДВ), це вдвічі дешевше нового вагона й дозволяє продовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років.

Фото: Укрзалізниця.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...