В Укрзалізниці показали перший відремонтований плацкартний вагон

У вагоні змінили інтер’єр, встановили нові вікна, полички, світлодіодні світильники та систему кондиціювання повітря. Повідомляє пресслужба Укрзалізниці. WordPress Slideshow

Після ремонту вагон повністю змінюється й виглядає як новий. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира — додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полички обладнані захисним бортиком.

Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистема вагона обладнана перетворювачем напруги.

Вартість капітально-відновлювального ремонту одного плацкартного вагона — близько 10,5 млн грн (без ПДВ), це вдвічі дешевше нового вагона й дозволяє продовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років.

Фото: Укрзалізниця.