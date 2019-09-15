ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі за контрабанду бурштину затримали українців, які назвалися представниками спецслужб

Ольга Денисяка

|

У п’ятницю, 13 вересня, у Варшаві затримали двох українців причетних до контрабанди бурштину через українсько-польський кордон, передає УП.

 

В рамках спецоперації з контрабанди бурштину у Польщі затримали 6 осіб, серед яких було двоє українців, які стверджували, що є співробітниками українських спецслужб.

«Спецоперація, яку проводить Центробанк стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будть направлені до Національної парокуратури», –повідомили у Антикорупційному бюро.

Зазначається, що під час затримання спецназівцями використовувались шумові гранати.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі за контрабанду бурштину затримали українців, які назвалися представниками спецслужб

Ольга Денисяка

|
У п’ятницю, 13 вересня, у Варшаві затримали двох українців причетних до контрабанди бурштину через українсько-поьський кордон, передає УП.
В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, серед яких було двоє українців, які стверджували, що є співробітниками українських спецслужб.
«Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури», – повідомили в антикорупційному бюро.
Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі за контрабанду бурштину затримали українців, які назвалися представниками спецслужб

Ольга Денисяка

|
У п’ятницю, 13 вересня, у Варшаві затримали двох українців причетних до контрабанди бурштину через українсько-поьський кордон, передає УП.
В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, серед яких було двоє українців, які стверджували, що є співробітниками українських спецслужб.
«Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури», – повідомили в антикорупційному бюро.
Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...