У Польщі за контрабанду бурштину затримали українців, які назвалися представниками спецслужб

У п’ятницю, 13 вересня, у Варшаві затримали двох українців причетних до контрабанди бурштину через українсько-польський кордон, передає УП.

В рамках спецоперації з контрабанди бурштину у Польщі затримали 6 осіб, серед яких було двоє українців, які стверджували, що є співробітниками українських спецслужб.

«Спецоперація, яку проводить Центробанк стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будть направлені до Національної парокуратури», –повідомили у Антикорупційному бюро.

Зазначається, що під час затримання спецназівцями використовувались шумові гранати.