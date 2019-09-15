У Львові відбувся фестиваль «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ»

Сьогодні, 15 вересня, у Львові відбувся третій добросусідський мікрорайонний фестиваль «ЗНЕСІННЯ ФЕСТ». Про це Льввському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На основній сцені впродовж дня відбувалися лекції з історії мікрорайону Знесіння, кулінарний конкурс та майстер-клас з приготування традиційної їжі міжвоєнного періоду від бренд-шефа Сергія Пожара та кулінарної блогерки пані Стефи. Хед-лайнерами заходу стали Гордій Старух, а також гурти «Перебендя» та Rock-H / Рокаш.

Окрім основної сцени працювали лекторій, ярмарок, фуд-корт, показові спортивні та танцювальні виступи, тематичні та інтерактивні фотозони, майстер-класи для дорослих та дітей.

«З кожним роком наш фестиваль збирає більшу кількість людей і його можна назвати одним з найбільших мікрорайонних фестивалів міста. Кожного року фестиваль має свою тему. Цього року ми вибрали тему за мотивами В. Морозова – «За Ругатков на забаву я сі вибрав раз» . Отож цього року наш фестиваль святкували в батярському образі, і кожен елемент програми був присвячений батярській темі», – розповіла Юля Гвоздович, засновниця фестивалю, голова ГО «Батьки в дії».

Фото: ЛМР.