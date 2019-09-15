У ДТП у Брюховичах загинув 54-річний львів'янин

Вчора, 14 вересня, близько 21.35 у селищі Брюховичі в Шевченківському районі зіткнулись автомобілі «ЗАЗ1102» та «БМВ-530». Внаслідок ДТП 54-річний водій «Таврії» загинув на місці.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ЗАЗ1102», яким керував 54-річний львів’янин та «БМВ-530», за кермом якого перебував 27-річний мешканець Брюховичів.

Внаслідок зіткнення водій «Таврії» отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, його пасажирка госпіталізована.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.