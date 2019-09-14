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Звільнені моряки після госпіталю в Києві повернулись додому в Одесу

Ольга Денисяка

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Сьогодні,14 вересня, до Одеси прибули звільнені з російського полону українські екіпажі катерів Військово-Морських сил ЗС України, передає УНІАН.

 

Моряків доставили з Києва літаком на військовий аеродром «Шкільний», звідки автобусами доправили на військово-морську базу, яка дислокується в Практичній гавані Одеського морського порту. Журналістів на зустріч не пустили.

У прес-центрі командування ВМС ВСУ повідомили, що в місто прибули екіпажі катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу». Військових в гавані зустріли представники національного флоту України на чолі з начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗСУ віце-адміралом Андрієм Тарасовим, екіпажі кораблів, катерів, а також волонтери, священнослужителі, представники громадськості, рідні й близькі

Волонтери піднесли звільненим морякам прапор українських ВМС, який раніше в знак підтримки висів на флагштоці біля будівлі Одеської міської ради на Думській площі.

«Як відзначили військові, це не просто прапор – це уособлення підтримки всього українського народу, який неодноразово допомагав їм у скрутні хвилини під час перебування в російській в’язниці», – сказано в повідомленні.

Як зазначається, моряки після відпочинку повернуться в стрій і продовжать виконувати поставлені завдання.

Фото: УНІАН.

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