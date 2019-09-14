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Всесвіт може бути на два мільярди років молодшим за передбачуване – вчені

Ольга Денисяка

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Вчені з Інституту Макса Планка заявили, що Всесвіт може бути на два мільярди років молодшим, ніж вважалося до цього. Про це повідомляє ZN.ua.

 

«Їх розрахунки показали, що вік Всесвіту становить 11,4 мільярда років, а не 13,7 мільярда, як вважалося раніше», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що вік Всесвіту оцінюють, використовуючи рух зірок для того, щоб зрозуміти, наскільки швидко він розширюється. Швидкість розширення називають постійною Хаббла, збільшення її числа означає, що Всесвіт розширюється швидше, а його вік – менший.

Для розрахунків дослідники застосовували концепцію гравітаційного лінзування. Вона полягає в тому, що об’єкти з великою масою можуть викривляти простір-час навколо себе, таким чином дозволяючи дивитися через них на далекі об’єкти, як крізь лінзу.

Вчені використовували особливий тип цього ефекту, який називається лінзуванням з затримкою часу. За допомогою такого методу астрономам вдалося отримати інформацію про двох далеких об’єктах і оцінити прискорення, з яким вони віддаляються від Землі.

Разом з тим, дослідники наполягають на тому, що їх значення є найточнішим з усіх, отриманих на даний момент. Насправді, вік Всесвіту може бути як меншим, так і більшим.

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