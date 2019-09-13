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Зеленський закликав тиснути на Росію санкціями до завершення війни на Донбасі

Андрій Котенський

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Санкції є дієвою «зброєю» дипломатії як єдиного шляху до завершення війни на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України. Про це під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), заявив Президент України Володимир Зеленський.

 

«Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але я не раз казав: єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її потужна та дієва зброя – це саме санкції», – наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Російської Федерації повинні зберігатися, поки не буде відновлений мир.

«Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які – дуже їм вдячний – нам допомагають, але іноді думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей… Знаєте, у цивілізованому світі платити податки – це нормально. Зокрема, задля забезпечення порядку. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо хочете – це податок заради миру. І поки мир не буде відновлено, санкції повинні бути збережені», – наголосив Президент України.

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