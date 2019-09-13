У церкві на Виговського 22-річна дівчина намагалась порізати собі вени

Сьогодні, 13 вересня, близько 15 год. в церкві на вулиці Виговського 22-річна дівчина намагалася порізати собі вени.

Як повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, патрульних у церкву викликала жінка, яка була на той момент одна в приміщенні.

«Патрульні вибили ніж з рук 22-річної дівчини. Тоді вона намагалася покалічити себе, б’ючись головою, і кричала, що не хоче жити. Патрульні тримали її до приїзду медиків. Порізати вени не встигла, лише подряпала руки», – зазначила вона.

Фото: Ігор Зінкевич