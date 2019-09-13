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Сьогодні ввечері вулицями Львова пройде молитовна хода

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 вересня, у Львові розпочнеться процесія з нагоди Урочистого Богослужіння на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської. Про це пише «Духовна велич Львова».

 

Процесійна хода вирушить о 20 год. від храму Стрітення Господнього, що по вул. Винниченка 30А за маршрутом: вул. Винниченка 30-а – вул. М. Кривоноса – вул. Гуцульська – вул. М. Лисенка – вул. Винниченка 30 А (храм Стрітення Господнього).

Очікують на приблизно 500 учасників ходи.

Можливе ситуативне перекриття руху транспорту з 20:00 до 21:00.

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