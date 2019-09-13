Піца від всіх хвороб та машина зі зміни підгузників. За що цьогоріч вручали Шнобелівську премію

У Гарвардському університеті пройшла церемонія нагородження Шнобелівською премією, яка вручається за відкриття, «які спочатку викликають сміх, а потім змушують задуматися». Розмір грошової винагороди в цьому році склав традиційні 10 трильйонів зімбабвійських доларів. Повний список лауреатів опубліковано на сайті премії, передає DT.ua.

У цьому році премію з медицини отримав Сілвано Галлус, який стверджує, що піца може врятувати від хвороб і смерті, але тільки в тому випадку, якщо виготовлено та з’їдена в Італії. Премію з анатомії присудили французьким ученим за вивчення температурної асиметрії тестикул у одягненого і голого французького листоноші.

Премію з хімії отримали японські хіміки, яким вдалося виміряти кількість слини, яку щодня виділяє п’ятирічна дитина. А в номінації «Медична освіта» перемогли вчені, які дослідили те, чи допомагає клікер для собак у навчанні хірургів-ортопедів. Премія в області інженерії присуджена за винахід машини зі зміні підгузників, а з економіки – за вивчення того, паперові гроші якої країни краще переносять хвороботворні бактерії. Найбруднішими грошима виявилися румунські леї.

Премію з фізики отримала міжнародна група вчених, яка досліджувала питання того, як вомбатам вдається виробляти кубічний послід.