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На Львівщині суттєво подешевшали овочі та фрукти

Вероніка Рой

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У Львівській області у серпні 2019 року порівняно з липнем 2019 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 0,8%. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

 

Найбільше подешевшали овочі (на 15,6%) та фрукти (на 7,5%). Зокрема, помідори подешевшали на 41,4%, перець солодкий – на 38,9%, морква – на 38,8%, буряк – на 35,0%, виноград– на 23,4%, картопля – на 12,6%, цибуля ріпчаста – на 12,5%. На 4,0–0,2% знизилися ціни на пшоно, цукор, субпродукти яловичі та свинячі, молоко з підвищеним вмістом жиру, сири розсольні та плавлені, чай, каву, морозиво.

Водночас суттєво подорожчали яйця (на 52,4%). На 1,5–1,3% підвищилися ціни на птицю (тушки курячі), м’ясо свиней, хліб житній, житньо-пшеничний, маргарин, масло вершкове, рибу живу, охолоджену.

Одяг і взуття подешевшали у середньому на 2,0% внаслідок акційних знижок на літній асортимент товарів. Зокрема, взуття здешевіло на 3,7%, одяг – на 0,7%.

На 4,4% знизилися тарифи на газ природний. Паливо та мастила подешевшали на 1,3%.

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