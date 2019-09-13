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На Львівщині поліцейські оперативно розшукали школяра, який вийшов з дому і пропав

Вероніка Рой

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Поліцейські Львівщини розшукали неповнолітнього хлопця, котрий вийшов з дому та зник. Про це Львівському  порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Про зникнення неповнолітнього, мешканця села Мацошин Жовківського району, котрий 12 вересня, близько 17.00 пішов з дому, правоохоронців повідомила його матір після того як самостійні пошуки виявилися безрезультатними.

Хлопця негайно оголосили у розшук і невдовзі поліцейські знайшли його на околиці міста Жовква. Школяр неушкоджений. Батьки висловлюють щиру подяку правоохоронцям Львівщини, зокрема Жовківського відділення поліції, а також усім, хто долучився до пошуків їх сина.

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