Мобільними у світі користується більше людей, ніж тих, хто має доступ до туалетів, – дослідження

За даними Світового банку, 97% населення світу користується та використовують мобільні телефони. Ця кількість перевищує кількість людей, що мають доступ до базових санітарних послуг, таких як туалети. Про це йдеться у дослідженні установи, передає «Громадське».

Так, за даними Світового банку, близько 97% населення Землі мають доступ до стільникового зв’язку та використовують його у повсякденному житті. У 2000 році таких людей у світі було лише 12%, тобто ця частка зросла у понад 8 разів.

Водночас частка людей, які мають доступ до базових санітарних послуг (тобто мають доступ до покращених санітарно-гігієнічних приміщень, які не використовуються іншими сім’ями та домогосподарствами) складає лише 70%. Від 2000 року частка таких людей у світовому населенні зросла лише на 10 відсоткових пунктів.

«Доступ до санітарних послуг відіграє вирішальне значення у зменшенні випадків шлунково-кишкових захворювань та здатен суттєво зменшити кількість інших розладів, які спричиняють мільйони випадків захворювань та смертей серед дітей у світі», – зазначають у Світовому банку.

Зазначимо, що у дослідженні Світового банку використали останні наявні дані, які датуються 2015 роком.