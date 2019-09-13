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Аеропорти вимагають скасувати наказ про преференції для «Борисполя»

Андрій Котенський

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Асоціація «Аеропорти України» вимагає скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту «Бориспіль», як дискримінаційний. Про це йдеться у заяві асоціації, пише ЕП.

 

«Старе керівництво Мінінфраструктури України, своїм наказом №415 від 04.06.2019 року затвердило більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора галузі – Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Згідно з цим документом, оплата за послуги з аеронавігаційного обслуговування для аеропорту «Бориспіль» становить 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів – 901,68 євро. Хоча, по-перше, згідно із затвердженим самим же міністерством стратегічним планом розвитку авіатранспорту на період до 2020 року, у галузі мали бути створені рівні і конкуренті умови. І, по-друге, попереднім наказом №669 була встановлена єдина для всіх аеропортів ставка – 873,77 євро», – підкреслюють в асоціації.

В організації заявляють, що встановлення різних ставок за одну і ту саму послугу з аеронавігаційного обслуговування «підштовхне авіакопанії базуватися саме в «Борисполі».

«Фактично Мінінфратруктури своїм рішенням гарантує зменшення вартості авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах тим авіакомпаніям, які виконують рейси з аеорпорту «Бориспіль». У той же час вартість на внутрішніх і міжнародних рейсах, які виконують з інших українських аеропортів, істотно збільшується», – наголошує асоціація.

«Асоіцація не може погодитися з антиконкурентними умовами для аеропортів України з введенням в дію наказу №415 Мінінфраструктури у питаннях захисту економічної конкуренції. АМКУ, як держорган, має детально розібратися у проблемі і негайно вжити заходів для відновлення балансу і паритетних умов на ринку перевезень», – заявив президент асоціації Петро Липовенко.

З ним погоджується керівництво аеропортів «Вінниця», «Київ», «Харків».

«Очевидно, що наслідки таких нерівних умов на собі найбільше відчує столичний аеоропорт. Адже аеропорт «Київ знаходиться у безпосередній близькості з привілейованим аеропортом «Бориспіль», зрозуміло, що перевізник вибере ту ціну, яка є істотно нижчою», – заявив гендиректор ТОВ «Мастер-Авіа» (Міжнародний аеропорт «Київ»).

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