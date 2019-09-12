Зустріч президента зі звільненими моряками. Зеленський розповів про квартирне питання і отримав весільні запрошення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону українськими військовими моряками, які нещодавно повернулися на Батьківщину. Як інформує пресслужба глави держави зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з поверненням на Батьківщину.

Окремо президент України подякував рідним захоплених моряків за підтримку, яку вони надавали.

«Вони – такі ж герої, як і ви. Вони робили все, щоб вас повернути, а ми їм допомагали», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до моряків.

Президент наголосив, що операція з повернення українців з Росії була надскладною. До процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

«Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей», – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський поінформував, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі.

Моряки натомість подякували президенту за повернення додому, а декілька з них запросили главу держави на власні весілля.

Також запрошені подякували Володимиру Зеленському за те, що він носив на руках браслети з іменами утримуваних моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації.

Під час зустрічі глава держави вручив морякам подарунки – президентські годинники.

Нагадаємо, 24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та Російською Федерацією утримуваних осіб. Глава держави особисто контролював питання звільнення співвітчизників.

Фото: сайт президента