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ЄС продовжив санкції проти РФ до березня

Соломія Головіна

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Рада ЄС на рівні постійних представників у четвер прийняла рішення щодо продовження до 15 березня 2020 року санкцій ЄС за дії проти територіальної цілісності України. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради, інформує «Укрінформ».

 

«Рада подовжила обмежувальні заходи через дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, або загрожують їм, на наступні шість місяців – до 15 березня 2020 року. Заходи передбачають замороження активів і обмеження на подорожі. Наразі їх застосовують до 170 осіб та 44 організацій», – йдеться у повідомленні.

Відповідна інформація, а також обґрунтування причин, через які ці особи та ці організації були внесені до санкційного списку, були оновлені.

Як йдеться у повідомленні, Рада ЄС ухвалила рішення за письмовою процедурою. Згадані правові акти буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС 13 вересня 2019 року.

Європейська Рада нагадує, що, окрім наведених вище санкцій, продовжують діяти й інші обмежувальні заходи, прийняті проти Росії у відповідь на кризу в Україні. Серед них – економічні санкції, що зачіпають окремі сектори російської економіки, і є наразі чинними до 31 січня 2020 року. У цьому ж ряду – обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, дія яких обмежена територією Криму та Севастополя – наразі такі санкції є чинними до 23 червня 2020 року.

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