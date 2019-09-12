Українці зможуть контролювати видатки на ремонт доріг онлайн

На баланс Міністерству інфраструктури передано аналітичний веб-портал «Прозора інфраструктура», на якому розкриваються дані про ремонт та будівництво автомобільних доріг в Україні. Про це повідомляється на урядовому порталі, пише УП.

«Прозора інфраструктура» – це портал відкритих даних про інфраструктурні проекти, які впроваджуються за державні кошти. Сьогодні на порталі розкривають дані про ремонт та будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення”, – зазначається у повідомленні.

Передача порталу відбулась під час спільного брифінгу Віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та директора Програми “Ініціатива прозорості інфраструктури” (CoST) Джона Гокінса.

Міністр цифрової трансформації зауважив, що портал створено ініціативою CoST Ukraine, які є переможцями минулорічного конкурсу проектів на основі відкритих даних Open Data.

Наприкінці липня цього року CoST за фінансової підтримки USAID/UK aid проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS” створила аналітичний модуль, що дозволяє моніторити проведені тендерні процедури у сфері будівництва, ремонту та реконструкції доріг загального користування.

Тепер же завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та USAID/UK aid цей модуль вдосконалять і доповнять функціями, які дозволять Мінінфраструктури, представникам бізнесу, журналістам та громадськості отримувати комплексну інформацію про стан дорожньої галузі або конкретного проекту, проводити якісний моніторинг та контроль за використанням публічних коштів.

Зокрема, після передачі порталу до Мініінфраструктури, окрім даних про тендери з ProZorro, веб-портал отримуватиме дані з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua. Це дозволить моніторити реальні витрати за проектами.

Окрім того, на порталі розкриватимуть інформацію державні адміністрації всіх областей України. Наразі це роблять тільки 6 із 24-х.

Також буде додано модуль, який дозволить будь-кому легко отримати інформацію щодо ремонту доріг державного та місцевого значення.

“База даних порталу буде доповнена інформацією про будівництво та ремонт доріг від початку роботи Prozorro в Укравтодорі (від 2016 року), що дозволить мати ще більш повну картину щодо учасників ринку”, – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що модернізований веб-портал із розширеним функціоналом аналітичного модуля запрацює за півроку.

“Оновлений інструмент дозволить побачити, як відбуваються закупівлі дорожніх робіт, та дізнатися інформацію про конкурентів. Завдяки порталу громадські активісти також зможуть контролювати ефективність використання публічних коштів під час впровадження інфраструктурних проектів та виявляти ризики корупції”, – зазначається на сайті уряду.

Нагадаємо:

Із вересня 2019 року в Україні діють нові норми щодо будівництва доріг, які передбачають покращення якості дорожнього покриття завдяки застосуванню модифікованих бітумів.

Як повідомлялося, ремонт 1 кілометра дороги у 2018 році найдорожче обійшовся у Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях. Читайте детальніше: Хто та як ремонтує дороги в Україні – дослідження.

Водночас варто нагадати, що українці переплачують за дороги вдвічі більше за сусідню Словаччину.