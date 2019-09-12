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Регламентний комітет рекомендує відсторонити Геращенко від п’яти засідань Ради за «зелених чоловічків»

Вероніка Рой

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Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити народного депутата, співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко права участі у п’яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання. Таке рішення ухвалила більшість (шестеро проти п’ятьох) членів комітету, передає «Інтерфакс-Україна».

 

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Араханія у своїй заяві на адресу регламентного комітету попросив відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

Як випливає зі стенограми засідання парламенту того дня, Геращенко порівняла народних депутатів із «зеленими чоловічками», які захопили півострів Крим.

Зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», яка здобула більшість місць у Верховній Раді.

Фото: Європейська солідарність

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