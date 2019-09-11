В Україні зростуть штрафи за перевантажені фури

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047 про збільшення штрафів за перевантажені фури у розмірі від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів. Документ підтримали голосами 331 депутат. Про це повідомляє ЕП.

Зокрема, законопроєкт пропонує дозволити автофіксації порушень, пов’язаних із перевищенням вагових або габаритних обмежень, та нарахування штрафів за такі порушення.

Документ передбачає, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 тис. 500 грн); від 10% до 20% – штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн); понад 20% – у розмірі 2000 (34 тис. грн)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правом здійснення габаритно-вагового контролю наділяється «Укртрансбезпека».

Адміністративну відповідальність за порушення в частині перевищення вагогабаритних параметрів згідно із законопроєктом, нестиме фізична особа або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.

Передбачається, що штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт у частині про перевищення вагогабаритних параметрів, будуть зараховуватися до державного Дорожнього фонду.

Автори законопроекту підкреслюють, що 97% автомобільних доріг вже втратили несучу здатність, дорожнє покриття деформовано і зруйновано, а штучні споруди знаходяться в аварійному стані. Водночас все більша кількість фур здійснює перевезення з порушенням вагових обмежень.

Також, на думку авторів законопроєкту, 34 переносних вагових комплекси, що знаходяться на балансі «Укртрансбезпеки», дають змогу перевірити всього 272 тис. авто на рік, що становить менше 1% від всього великовантажного автотранспорту.

«Впровадження автоматичної фіксації відповідних порушень забезпечить підвищення рівня контролю, підрахунку трафіку руху і матиме позитивний вплив на забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження автомобільних доріг», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.