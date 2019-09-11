Показові виступи та сімейна естафета: в суботу львів’ян кличуть на «Левандівка SPORT FEST»

Цієї суботи, 14 вересня, у Левандівському парку проведуть велике сімейне спортивне свято «Левандівка SPORT FEST», присвячене дню фізичного виховання і спорту. Про це у Facebook повідомляють організатори події.
На святі для вас будуть представлені:
- показові виступи з карате, бойового гопака,
- спортивних танців та інших видів спорту;
- виступи та майстер-класи іменитих спортсменів;
- знайомство з секретами гри в флорбол, шахи, корфбол та рінго;
- сімейна естафета та плогінг;
- флешмоб;
- виступи вокально-танцювальних колективів;
- розіграш призів серед усіх глядачів та учасників.
Захід розпочнеться о 12 годині.
Вероніка Рой