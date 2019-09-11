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Показові виступи та сімейна естафета: в суботу львів’ян кличуть на «Левандівка SPORT FEST»

Вероніка Рой

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Цієї суботи, 14 вересня, у Левандівському парку проведуть велике сімейне спортивне свято «Левандівка SPORT FEST», присвячене дню фізичного виховання і спорту. Про це у Facebook повідомляють організатори події.

 

На святі для вас будуть представлені:

  • показові виступи з карате, бойового гопака,
  • спортивних танців та інших видів спорту;
  • виступи та майстер-класи іменитих спортсменів;
  • знайомство з секретами гри в флорбол, шахи, корфбол та рінго;
  • сімейна естафета та плогінг;
  • флешмоб;
  • виступи вокально-танцювальних колективів;
  • розіграш призів серед усіх глядачів та учасників.

Захід розпочнеться о 12 годині.

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