Показові виступи та сімейна естафета: в суботу львів’ян кличуть на «Левандівка SPORT FEST»

Цієї суботи, 14 вересня, у Левандівському парку проведуть велике сімейне спортивне свято «Левандівка SPORT FEST», присвячене дню фізичного виховання і спорту. Про це у Facebook повідомляють організатори події.

На святі для вас будуть представлені:

показові виступи з карате, бойового гопака,

спортивних танців та інших видів спорту;

виступи та майстер-класи іменитих спортсменів;

знайомство з секретами гри в флорбол, шахи, корфбол та рінго;

сімейна естафета та плогінг;

флешмоб;

виступи вокально-танцювальних колективів;

розіграш призів серед усіх глядачів та учасників.

Захід розпочнеться о 12 годині.