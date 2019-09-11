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На вулиці Під Голоском створять Центр розвитку дитини

Вероніка Рой

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У Львові на вулиці Під Голоском, 22 створять Центр розвитку дитини. Про це повідомили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради Львова, передає пресслужба ЛМР.

 

«Це приміщення в будинку, який був збудований ЛКП «Рембуд» для учасників АТО. Приміщення нежитлові, ми надали їх для створення розвиткових можливостей для дітей. На сесії вже голосували рішення, щоб ці 171 м кв надати для створення дитячих розвиткових активностей», — розповіла начальниця управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

Галина Слічна, заступниця міського голови з гуманітарних питань, додала, що в цих приміщеннях планують облаштувати Дитячий клуб, аби забезпечити послуги дозвілля для дітей цього мікрорайону.

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