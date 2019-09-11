Львів’ян запрошують на симфонію танцю та опери

Цього тижня на сцені Львівської опери глядачам демонструватимуть захоплюючі одноактні балети «Симфонія танцю: світова класика і модерн», також у програмі – опери «Служниця-пані» та «Севільський цирульник». Окрім цього, поціновувачів мистецтва потішать показом романтичної опери «Лоенґрін», яка постійно збирає аншлаги. Про це повідомляє пресслужба театру.

ЧЕТВЕР, 12 Вересня – одноактні балети «Симфонія танцю: світова класика і модерн»

«Симфонія танцю: світова класика і модерн» складатиметься з трьох одноактівок – ілюстрацій до шляху розвитку цього прекрасного виду мистецтва від романтизму до сучасності.

Перша хореографічна вистава «Па де катр» Ц.Пуньї відображає епоху романтизму. Хореограф Жуль Перро поставив її ще 1845 року для королеви Вікторії. Задля фурору запросив на сцену чотири зірки балету – Марію Тальоні, Карлотту Грізі, Фанні Черріто та Люсіль Гран.

«Багато часу зайняв дипломатичний талант Перро, щоби вмовити тих чотирьох балерин станцювати разом. Як вистава тоді йшла – ніхто не знає. Але те, що ми ставимо, – це наше враження від сприйняття тих талановитих балерин», – розповіла балетмейстер-постановник з Філадельфії Наталія Шарова.

Друга одноактівка – «Видіння троянди». Цей балет романтичний за духом і музикою (композитор К.-М.Вебер), класичний – за стилем (постановка видатного хореографа ХХ століття М.Фокіна).

М.Фокіна надихнула поезія французького поета-романтика Т.Готьє, зокрема перші її рядки: «Я – дух троянди, яку ти носила вчора на балу…». Буйна фантазія балетмейстера розвинула ці кілька слів у сюжет: Дівчина, повернувшись із першого балу в своєму житті , відпочиває в кріслі; уві сні їй являється дух Троянди і запрошує на танець; схвильована, Дівчина прокидається…

Вечір одноактних балетів завершить композиція «Ближче, ніж кохання». Це робота молодого київського соліста балету Артема Шошина, який задумав створити свою постановку і здійснив її в стилі модерн. М’яка оксамитова музика бароко, під яку йде спектакль, ніяк не дисонансує з сучасним танцем, який розповідає про любов. Три пари артистів передають різні стадії любові: її зародження, розквіт і затухання, повне гіркоти.

Початок о 18:00, квитки на одноактні балети «Симфонія танцю: світова класика і модерн».

П’ЯТНИЦЯ, 13 Вересня; СУБОТА, 14 Вересня – опера «Лоенґрін» Р. Вагнера

У основу сюжету романтичної опери «Лоенґрін» покладені різні народні перекази, вільно трактовані Вагнером.

Почерпнутий з саг, переказів і поем, матеріал був творчо перероблений Вагнером для створення оригінальної концепції, що відбила філософські та етичні проблеми сучасності. «Трагізм» Лоенгріна, за словами Вагнера, «має свої глибокі корені в основах сучасного життя».

13 вересня, початок о 18:00, квитки на оперу «Лоенґрін».

14 вересня, початок о 18:00, квитки на оперу «Лоенґрін».

НЕДІЛЯ, 15 Вересня – комічна опера «Служниця-пані» Дж. Б. Перголезі (Дзеркальна зала)

Найвідоміший твір італійського композитора Джованні Баттіста Перголезі, який прожив всього 26 років. Першочергово цей твір був написаний як інтермедія, тобто комедійна вставка між діями «серйозної» опери, для розваги глядачів. Оперу «Гордий бранець», до якої була написана комедійна інтермедія вже й ніхто не згадає, а от інтермедія «Служниця-пані» досі має величезний успіх.

У центрі комедії – образ симпатичної розумниці-служниці Серпіни, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна і щасливо влаштувати свою долю. До яких тільки хитрощів не вдається вигадлива служниця! Ця одноактна опера, яка триває всього 50 хв, сповнена веселощів, вишуканих мелодій, і дарує чудовий настрій.

Початок о 15:00, квитки на комічну оперу «Служниця-пані».

НЕДІЛЯ, 15 Вересня – опера «Севільський цирульник» Д. Россіні

Одна з кращих комічних опер з цікавою і захоплюючою історією.

В основі лібрето запозичена у драматурга-сатирика Бомарше історія про графа Альмавіву і винахідливого цирульника Фігаро, який допомагає своєму патрону одружитися на чарівній Розіні всупереч підступам її сластолюбного опікуна.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Севільський цирульник».

Фото: Львівська опера