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З початку року у Львові оштрафували забудовників на 10 мільйонів гривень

Вероніка Рой

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З початку 2019 року до міського бюджету Львова надійшло 10 мільйонів гривень за оплату штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності. Про це повідомив керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю м. Львова Святослав Кіндратів, передає пресслужба мерії Львова.

 

«Станом на перше вересня за результатами діяльності Інспекції держбудконтролю щодо накладених штрафних санкцій надійшло до міського бюджету 10 млн. грн», — зазначив Святослав Кіндратів.

Зазначимо, основними порушеннями законодавства у сфері містобудівної діяльності, що виявлялися під час проведення перевірок об’єктів будівництва, є:

  • виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, затверджених проектних рішень
  • виконання будівельних робіт без отримання у встановленому законом порядку права на виконання будівельних робіт
  • наведення недостовірних даних у документах, що посвідчують право на виконання будівельних робіт,
  • недопущення посадових осіб Інспекції до об’єктів будівництва для проведення перевірок.

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