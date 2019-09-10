З початку року у Львові оштрафували забудовників на 10 мільйонів гривень

З початку 2019 року до міського бюджету Львова надійшло 10 мільйонів гривень за оплату штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності. Про це повідомив керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю м. Львова Святослав Кіндратів, передає пресслужба мерії Львова.
«Станом на перше вересня за результатами діяльності Інспекції держбудконтролю щодо накладених штрафних санкцій надійшло до міського бюджету 10 млн. грн», — зазначив Святослав Кіндратів.
Зазначимо, основними порушеннями законодавства у сфері містобудівної діяльності, що виявлялися під час проведення перевірок об’єктів будівництва, є:
- виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, затверджених проектних рішень
- виконання будівельних робіт без отримання у встановленому законом порядку права на виконання будівельних робіт
- наведення недостовірних даних у документах, що посвідчують право на виконання будівельних робіт,
- недопущення посадових осіб Інспекції до об’єктів будівництва для проведення перевірок.
Вероніка Рой