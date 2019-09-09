Яніна Соколова: «Людям, які хворі на онкологію, треба дати життєстверджувальне, інколи іронічне, з почуттям гумору налаштування»

Відома українська акторка, журналістка та телеведуча Яніна Соколова під час ІІ Всеукраїнського молодіжного форуму «Молодвіж» у Львові про моральну підтримку онкохворих та проєкт «Я, Ніна»:

«З приводу онкозахворювання. Друзі, ви собі не уявляєте, яка це довга історія. Чим вона складна? Я співчуваю всьому своєму оточенню. Я можу сказати, що всі слова жалю, брови будиночком і сльози зі словами тримайся, не завжди можуть допомогти. До речі, не робіть так, коли мене десь зустрінете. Я минулого тижня була в магазині, купувала шпалери. До мене підходили люди і починали плакати, мене обіймати. Чому? Бо співчувають. Я дуже співчуваю тим, хто співчуває. Але в таких випадках ніякі слова співчуття не мають звучати. Людям, які хворі на онкологію, потрібно донести життєстверджувальне, інколи іронічне з почуттям гумору налаштування на те, що попереду чекає такий час, який розділить минуле і майбутнє таким собі шлагбаумом. І коли цей шлагбаум відкриється, то людина заживе набагато крутіше.

Інколи близьким цієї людини потрібно бути пультом від цього шлагбауму. Як саме? У мене двоє найкращих друзів Валерія Ходос та Валерій Харчишин. З Валерієм Харчишиним, коли я лікувалася, ми слухали багато крутої музики. А моя подруга відреагувала, як і люди у магазині. Вона одразу почала плакати. Але ми багато часу проводили разом, сміялися, дивилися серіали. Насправді, цей період не простий і тільки гумор та інтертеймент може дати можливість це пережити. Інтертеймент – це завдання близьких дати можливість людині робити те, що в неї буде викликати кайф. Щоб не було часу думати про цей ганебний рак.

Я б свою хворобу ніколи не розказала, якщо б у мене не було мети. Я говорю про проєкт «Я, Ніна». Фільм «Я, Ніна» ми плануємо знімати навесні. Я дуже хочу, щоб ви на нього прийшли. Повірте, це буде дуже смілива історія. Це не буде по простому про приреченість. Це буде фільм про нас з вами, які інколи мають халепу. Як приклад, халепу під назвою рак. Це буде вкрай смілива, оптимістична, інколи іронічна та драматична історія, яку, я впевнена, ми вам покажемо восени…».