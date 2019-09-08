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Нині вперше на державному рівні вшановують роковини депортації західних українців

Соломія Головіна

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Сьогодні, 8 вересня, вперше на державному рівні вшановуємо роковини депортації західних українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

 

Він нагадав, що торік Верховна Рада України встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках. Тоді близько 700 тисяч українців позбавили домівок.

«Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічного розселення українців та поляків. Тож комуністична влада вирішила полагодити це, просто насильно переселивши людей із їхньої батьківщини. 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про «взаємний обмін населенням». Виганяли українців з Польщі, а поляків з України. «Добровільне переселення» з «рівноцінним відшкодуванням майна» обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі», – зазначив Володимир В’ятрович.

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