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Мешканців окупованого Криму закликали не брати участь у «виборах»

Соломія Головіна

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Мешканців окупованого Криму закликають  не брати участь у незаконних виборах, як РФ проводить сьогодні, 8 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прессекретар прокуратури Криму Катерина Діденко.

 

За її словами, «так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США і ряді інших країн світу».

«Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму», – зауважила Катерина Діденко.

Власне, у неділю, 8 вересня, в Росії відбуваються місцеві вибори, зокрема їх проводять і в окупованому Криму.

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