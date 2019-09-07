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Зеленський видав укази про помилування 12 засуджених росіян, – адвокат

Соломія Головіна

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Російський адвокат Валентин Рибін заявив, що президент Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 засуджених в Україні громадян Росії – їх усіх доставили в «пункт збору». Про це повідомляє УП.

 

«Видано укази про помилування близько 12 засуджених росіян, які вже доставлені з місць відбування покарання і знаходяться в пункті збору осіб, які беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну… Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов’язання, досягнуті на переговорах», – зазначив він.


Адвокат припустив, що відмова видавати росіянина може ускладнити ситуацію з обміном.

Нагадаємо, Рибін захищає, зокрема, засуджених за зраду і дезертирство колишніх кримських військових Олександра Баранова і Максима Одинцова, які є у списках на обмін.

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