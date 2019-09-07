ОСТАННІ НОВИНИ

Від кулі снайпера на Донбасі загинув 30-річний мешканець Львівщини

Соломія Головіна

|

На Донбасі 5 вересня від кулі снайпера загинув Михайло Ткачишин. Сам воїн родом з Херсонщини, але останнім часом разом з родиною мешкав на Львівщині. Про це повідомляється на Facebook-сторінці 53-ої окремої механізованої бригади.

 

Як зазначається, поранення, отримане бійцем, було несумісним із життям.

Не дочекалися захисника з війни п’ятирічний син, дружина та батьки.

Довідка:

Народився 20 вересня 1988 року, 15 днів не дожив до 31 року народження.

В 53-тій служив з квітня 2019 року у п’ятій роті другого батальйону у званні сержанта. В своєму підрозділі був гранатометником. До цього проходив службу у 184 навчальному центрі, був інструктором.

Побратими відгукуються про нього, як про дуже товариського та надзвичайно щирого хлопця, мав славу здібного воїна.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...