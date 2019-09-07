Від кулі снайпера на Донбасі загинув 30-річний мешканець Львівщини

На Донбасі 5 вересня від кулі снайпера загинув Михайло Ткачишин. Сам воїн родом з Херсонщини, але останнім часом разом з родиною мешкав на Львівщині. Про це повідомляється на Facebook-сторінці 53-ої окремої механізованої бригади.

Як зазначається, поранення, отримане бійцем, було несумісним із життям.

Не дочекалися захисника з війни п’ятирічний син, дружина та батьки.

Довідка:

Народився 20 вересня 1988 року, 15 днів не дожив до 31 року народження.

В 53-тій служив з квітня 2019 року у п’ятій роті другого батальйону у званні сержанта. В своєму підрозділі був гранатометником. До цього проходив службу у 184 навчальному центрі, був інструктором.

Побратими відгукуються про нього, як про дуже товариського та надзвичайно щирого хлопця, мав славу здібного воїна.