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Процес звільнення полонених українських моряків пішов, – адвокат

Соломія Головіна

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Процес звільнення утримуваних Росією українських моряків пішов. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, передає «Радіо Свобода».

 

«Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їх звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов», – написав Полозов 7 вересня у Твітері.

До офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці 7 вересня з’їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

Раніше повідомлялося, що пасажирські автобуси близько 8:40 7 вересня виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС Росії.

За повідомленням ЗМІ, автобуси поїхали в московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджують ані представники російської влади, ані української.

Великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся. 30 серпня джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили, що цей обмін відкладається до наступного тижня.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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