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Українським держслужбовцям планують підняти зарплати на 30%

Соломія Головіна

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У разі реалізації підготовленої концепції з реформи оплати праці на державній службі планується підняття рівня зарплат на близько 30%. Про це повідомив голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, інформує «Громадське».

 

«Тому можна звідси вважати, що, загалом, збільшення зарплат держслужбовців буде відсотків на 30», – повідомив Ващенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що в межах реформи планують відмовитися від більшості надбавок для держслужбовців. Залишити планують лише надбавку «за вислугу років».

«З надбавок залишиться лише «за вислугу років», яка дозволяє утримувати людей на державній службі», – повідомив Ващенко.

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