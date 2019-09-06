Українським держслужбовцям планують підняти зарплати на 30%

У разі реалізації підготовленої концепції з реформи оплати праці на державній службі планується підняття рівня зарплат на близько 30%. Про це повідомив голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, інформує «Громадське».

«Тому можна звідси вважати, що, загалом, збільшення зарплат держслужбовців буде відсотків на 30», – повідомив Ващенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що в межах реформи планують відмовитися від більшості надбавок для держслужбовців. Залишити планують лише надбавку «за вислугу років».

«З надбавок залишиться лише «за вислугу років», яка дозволяє утримувати людей на державній службі», – повідомив Ващенко.