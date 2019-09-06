ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створять ще один будинок сімейного типу

Вероніка Рой

|

У Львові створять дитячий будинок сімейного типу, у який влаштують велику родинну групу — семеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає пресслужба ЛМР.

 

Як акцентували в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР, дитячий будинок сімейного типу як сімейна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує право дітей із великих родинних груп на виховування в одній сім’ї.

Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради активно шукає батьків-вихователів для створення нових дитячих будинків сімейного типу.

До слова, зараз у Львові функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 2 рідних дітей.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...