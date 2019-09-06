У Львові створять ще один будинок сімейного типу

У Львові створять дитячий будинок сімейного типу, у який влаштують велику родинну групу — семеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає пресслужба ЛМР.

Як акцентували в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР, дитячий будинок сімейного типу як сімейна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує право дітей із великих родинних груп на виховування в одній сім’ї.

Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради активно шукає батьків-вихователів для створення нових дитячих будинків сімейного типу.

До слова, зараз у Львові функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 2 рідних дітей.