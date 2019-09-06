У 2019 році Чорнобиль побив туристичний рекорд: за 8 місяців зону відчуження відвідали майже 75 тисяч людей

У 2019 встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження ЧАЕС. За 8 місяців 2019 року зону відчуження відвідало майже 75 тисяч туристів. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство з управління зоною.

«Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідувало менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наказом голови ДАЗВ Віталія Петрука у зоні відчуження затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні.

«Основне завдання, яке стоїть перед нами – безпека кожного відвідувача, який перетинає межі зони відчуження. Кількість відвідувачів зони відчуження значно зростає щороку, як і інтерес до теми Чорнобиля загалом. Щоб забезпечити потребу відвідувачів у цікавій та правдивій інформації, ми підтримуємо розвиток нових форм відвідування, які дозволяють нам якісно комунікувати з туристами», – наголосив Віталій Петрук

До слова, що про трагедію у Чорнобилі телеканал HBO зняв мінісеріал. Він складається із п’яти епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух – «найменш цікаве з того, що сталося», бо «Чорнобиль» – це «не фільм-катастрофа, а людська історія».

Знімали серіал у Литві та в Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип’яті «грав» спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, серіал «Чорнобиль» став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.

Фото: Народна правда