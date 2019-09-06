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Після бронзової і залізної доби на Землі настала пластикова, – вчені

Соломія Головіна

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Вчені заявили про те, що слідом за бронзовою і залізною добою на Землі настала пластикова доба. Частинки пластику почали відкладатися в скам’янілостях, що свідчить про наростання його виробництва з 1945 року, повідомляє DT.ua з посиланням The Guardian.

 

Дослідники вважають, що частинки пластику можна використовувати в якості маркера настання антропоцену – геологічної епохи, яка наступила, коли людина зайняла домінуюче положення на планеті. Вчені відзначають, що слідом за бронзовою і залізною добою нинішній період історії можна вважати пластиковою добою.

У ході дослідження вчені проаналізували шари, які формувалися на узбережжі Каліфорнії щорічно з 1834 року. Виявилося, що зміст пластику в цих шарах точно відображає зростання його виробництва протягом останніх 70 років. Більшість пластикових частинок були волокнами синтетичних тканин, які були використані в одязі. Це вказує на те, що речовина вільно потрапляла в океан через стічні води.

«Наша любов до пластику знайшла відображення в скам’янілостях. Це погано для тварин, які живуть на дні океану: коралових рифів, мідій, устриць і так далі. Але той факт, що пластик потрапив у наші скам’янілості піднімає більш екзистенційні питання. Ми всі вчили в школі кам’яну добу, бронзову добу і залізну добу, а нинішні часи будуть відомі як пластикова доба? Страшно, що це те, чим запам’ятаються наші покоління», – сказала Дженніфер Брендон з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Аналіз вчених показав, що починаючи з 1940-х років кількість пластику в скам’янілостях подвоювалася кожні 15 років. У 2010 році, останньому, вивчений на даний момент, зміст пластика становило 40 частинок на 10 квадратних сантиметрів океанського дна на рік.

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