В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Тарасевич оголосила про початок роботи суду. Про це вона повідомила під час брифінгу у ВАКС, передає Українська правда.

«Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. Суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків», – зазначила вона.

Тарасевич нагадала, що юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зборами суддів було вибрано слідчих суддів – 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.

Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії які здійснюватимуть апеляційний перегляд.

Голова НАБУ Артем Ситник, у свою чергу, висловив сподівання, що терміни розгляду справ у ВАКС будуть «дійсно розумними», а не тими, які демонстрували суди загальної юрисдикції.

«Поки що цього колективу достатньо для того, щоб вирішувати слідчі питання по поточним розслідуванням, прийняти ті справи, які вже розслідувані, для розгляду. В розумні строки розглянути їх, поставити крапку і дати відповідь на запитання, хто був правий: НАБУ чи сторона захисту, яка постійно доводить, що ми погано розслідуємо», – сказав він.

Фото: Українська правда