ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд

Вероніка Рой

|

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Тарасевич оголосила про початок роботи суду. Про це вона повідомила під час брифінгу у ВАКС, передає Українська правда.

 

«Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. Суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків», – зазначила вона.

Тарасевич нагадала, що юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зборами суддів було вибрано слідчих суддів – 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.

Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії які здійснюватимуть апеляційний перегляд.

Голова НАБУ Артем Ситник, у свою чергу, висловив сподівання, що терміни розгляду справ у ВАКС будуть «дійсно розумними», а не тими, які демонстрували суди загальної юрисдикції.

«Поки що цього колективу достатньо для того, щоб вирішувати слідчі питання по поточним розслідуванням, прийняти ті справи, які вже розслідувані, для розгляду. В розумні строки розглянути їх, поставити крапку і дати відповідь на запитання, хто був правий: НАБУ чи сторона захисту, яка постійно доводить, що ми погано розслідуємо», – сказав він.

Фото: Українська правда

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...