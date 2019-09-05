У мерії Львова пообіцяли відремонтувати дитсадок, в якого протікає дах, а стіни вриті грибком

У міській раді Львова пообіцяли відремонтувати дитячий садок № 106, що знаходиться на вул. Хвильового, 11, у якого протікає дах, а стіни вкриті грибком.

Спершу на ці умови на «Гарячу лінію Львова» поскаржилася львів’янка Уляна Михальчук, котра привела свою дитину у цей дошкільний заклад.

«Привели дитину в садочок №106 м. Львів, а там тут таке: дах тече, стіни з грибком. Завідувач з першої зустрічі готує батьків до збору коштів бо треба ремонт. Треба, звісно! Бо діти тим дихають! Дах ремонтують, решта – «спільними зусиллями». Тільки ж державні заклади має обслуговувати держава! Чи як? Розумію, коштів треба багато, певні моменти можуть вирішити батьки але ж… не такі глобальні», – написала Уляна Михальчук.

Згодом у пресслужбі мерії Львова повідомили, що дітей з приміщень, не придатних для перебування, у садочку № 106 переведуть до інших груп. У приміщеннях буде проведено ремонт, а до завідувача навчального закладу буде застосовано дисциплінарне покарання.

Як розповіла в. о. начальника управління освіти ЛМР Зоряна Хонько, цього року на капітальний ремонт дошкільного закладу № 106 з бюджету міста було виділено 500 тис. грн. За ці кошти керівництво дитячого садочка відремонтувало лише одну групу садка, яка складається з двох приміщень.

«Цього літа тут відбулося сильне протікання даху. Управління освіти одразу ж скерувало лист і під час сесії міської ради було виділено 500 тисяч гривень на ремонтні роботи по даху. Станом на сьогодні ці роботи є на завершальному етапі. Після цього буде приступлено до проведення ремонту тих груп садочка, де відбулося затікання.

Керівництво закладу повинно було забезпечити тимчасове переведення дітей груп, в яких відбулося протікання, до інших групових приміщень, проте цього не було здійснено. Управлінських рішень керівництва дошкільного навчального закладу прийнято не було. Відтак від керівника відділу освіту надійшло клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності завідувача цього дитячого садочка», — зазначила вона.

Також сьогодні, 5 вересня, відбувся робочий виїзд у заклад дошкільної освіти № 106 щодо вирішення питання неналежного стану групових приміщень.

Фото: Уляна Михальчук