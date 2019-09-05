Система «Розумний дім»: чи потрібна вона сьогодні?

Цифри в рахунках за електроенергію зменшаться, якщо вимикати світло кожного разу, коли виходиш з кімнати. Але натискати вимикач щоразу незручно. Вартість опалення також можна зменшити, якщо регулювати температуру самостійно. Проте й на це не завжди знайдеться час. Однак ці клопоти можна довірити системі «Розумний дім». З її допомогою можна автоматизувати звичні щоденні процеси й без зайвих проблем контролювати опалення, електрику, систему охорони та мультимедіа. Система полегшує виконання всіх хатніх справ і заощаджує ресурси.

Що таке «Розумний дім» та як він працює

Це комплекс обладнання, яке керує підсистемами приміщення: кондиціонером, бойлером, освітленням. Серце «Розумного дому» — контролер, який приймає сигнали пультів і датчиків, обробляє їх і реагує на зміну обставин, надсилаючи зворотний сигнал. Потрібно налаштувати контролер для виконання таких функцій:

керування системою безпеки, опаленням, освітленням, кондиціонером, відео- та аудіотехнікою;

вмикання окремих підсистем у вказаний час або за визначеним сценарієм;

автоматичне вимикання обладнання, яке не використовується для заощадження енергії;

підтримка безпеки за допомогою датчиків руху, витоку води чи газу, під’єднання до відеоспостереження.

Змінити налаштування «Розумного дому» нескладно: це можна зробити через контролер, смартфон, ноутбук. Систему можна встановити не лише у квартирі чи жилому будинку, вона підходить і для комерційних приміщень: офісів, крамниць, банків.

Можливості «Розумного будинку»

Система робить повсякденне життя більш затишним та комфортним, заощаджує час власників будинку чи працівників офісу. Після її встановлення керувати всім обладнанням можна через мобільні пристрої, а більшість процесів відбувається автоматично. Крім того власники «Розумного будинку» у Львові, Харкові, Києві та інших українських містах заощаджують до 20 % на енергоносіях, а обслуговування житла з цією системою коштує втричі дешевше звичайного дому.

Обладнання встановлює комфортний мікроклімат у кожній кімнаті окремо. Дитині постійно душно, а ви мерзнете, якщо підкрутити кондиціонер? У дитячій кімнаті буде прохолодно, а у вашій — тепліше, і жодних конфліктів! «Розумний дім» опікується не лише обладнанням всередині будинку, але й зовні. Він вмикає ліхтарі, коли ви відчиняєте ворота, автоматично опускає за вами шлагбаум, вмикає зрошувальну систему на газоні. Це оптимальний вибір для батьків, оскільки «Розумний дім» допомагає доглядати за дітьми. Система сподобається і власникам тварин. Ви можете бути впевнені, що з домашніми улюбленцями все буде гаразд за вашої відсутності.

Проте «Розумний будинок» — це не лише затишок та економія. Це також безпека людей і майна. Адже електроніка інтегрується з захисними системами, які запобігають надзвичайним ситуаціям, перешкоджають проникненню в приміщення сторонніх осіб, виникненню пожеж і протіканню води. Електроприлади вимикаються автоматично, а в разі задимлення спрацьовує сигналізація.

Як встановити «Розумний дім»

У Львові можна замовити монтаж системи «Розумний дім» від RBK Kronos і обрати один із кількох варіантів управління: через смартфон, панель, комп’ютер чи телевізор. До загальної вартості послуги входить ціна обладнання та устаткування, а також кількість систем, які потрібно підключити до «Розумного дому».

Щоб «Розумний дім» стабільно функціонував і підвищував якість життя, потрібно спочатку вивчити приміщення і створити проєкт. Після цього спеціалісти наново монтують проводку й лише після цього безпосередньо встановлюють обладнання. Робота потребує кваліфікації, а гарантують якість монтажу.