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Спортсменки з «Галичанки» боротимуться за Кубок Європейської гандбольної федерації

Соломія Головіна

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Вже цими вихідними, 7-8 вересня, львівська «Галичанка» розпочне боротьбу за Кубок Європейської гандбольної федерації сезону 2019-2020 років. Про це повідомляє пресслужба гандбольного клубу.

 

У межах першого кваліфікаційного раунду Єврокубка «Галичанка» в палаці спорту «Галичина» у Львові приймає Azeryol Baku (Азербайджан). Початок матчів – 7 вересня (субота) о 19 год., 8 вересня (неділя) о 18 год.

У наступний раунд Кубка ЄГФ проб’ється переможець за підсумком двох ігор. Отож  львів’ян та гостей міста запрошують підтримати нашу команду. Вхід на ігри – безкоштовний.

Головний тренер Тетяна Штефан розповіла, що «Галичанка» бере участь у Кубку ЄГФ як найсильніша команда українського жіночого гандболу. П’ятиразові поспіль чемпіонки Суперліги (сезони 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 та 2018/19 рр.), триразові тріумфаторки Кубка України (2016, 2017, 2019 рр.) та незмінні володарки Суперкубка України (розіграш жіночого Суперкубка проходить щорічно з 2016 – і постійно його вигравали львів’янки). Отож, «Галичанка» виборола усі можливі трофеї вітчизняного гандболу.

Крім всеукраїнської арени «Галичанка» випробує себе і на європейській. Загалом «Галичанка» грає у Єврокубках ще з 1993 року, зокрема, головна наставниця львів’янок Тетяна Штефан брала участь у кількох сезонах. Але власне ті гандболістки, які зараз є у «Галичанці», свій єврокубковий шлях розпочали у сезоні 2013/14 рр. Тоді пробилися до півфіналу Кубка Виклику – третього за важливістю європейського клубного турніру серед жінок. У Кубку Виклику 2014/15рр. «Галичанка» також досягла півфіналу.

У Кубку ЄГФ, який є рангом вищий від Кубка Виклику, «Галичанка» дебютувала у сезоні 2015/16 рр., дійшовши до третього раунду. І вже третій сезон поспіль, починаючи з 2017/18 рр., «Галичанка» – єдиний представник України у жіночих Єврокубках.

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