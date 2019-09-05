Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Львівської музичної академії

Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні до «175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка». Про це НБУ повідомляє на своій сторінці у Facebook.

Вона виготовлена з нейзильберу, коштує 41 гривню, а іі тираж – 30 000 штук.

Центральне місце реверсу монети займає будівля академії, над якою розміщено портрет композитора і педагога Миколи Лисенка.

На тлі нотних рядків аверсу монети зображено музичний інструмент і символ мистецтва – ліру.

Монета продовжує серію «Вищі навчальні заклади України». Присвячена Львівській музичній академій, виникнення та існування якої тісно пов’язані з діяльністю музичних навчальних закладів Львова, історія яких сягає ХІХ століття.

У музичній академії здобули освіту такі зірки музичної сцени, як Соломія Крушельницька, Денис Січинський, Олександр Мишуга, Василь Барвінський, Володимир Івасюк, Мирослав Скорик та багато інших.

Фото: НБУ