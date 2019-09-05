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Для учнів ліцею «Сихівський» облаштували сучасний спортивний майданчик

Вероніка Рой

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У ліцеї «Сихівський» завершили капітальний ремонт спортивного багатофункційного майданчика. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

 

На сьогодні у ліцеї функціонує 43 класи, в яких навчається понад 1400 учнів, відтак потреба у сучасному спортивному майданчику була чималою.

«Цей майданчик уже виконано на 95%, тому діти мають можливість тут займатися. Це мультифункційний майданчик для ліцею «Сихівський» де є футбольне, волейбольне і баскетбольне поля, бігові доріжки, доріжки для стрибків. Згодом плануємо тут встановити ще вуличні тренажери», — додала заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Зазначимо, що вартість капітального ремонту багатофункційного майданчика — 5,4 млн грн.

Фото: ЛМР

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