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Ботанічний сад запрошує оглянути квіткову вересневу палітру кольорів

Соломія Головіна

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Ботанічний сад ЛНУ ім. І.Франка (вул. Черемшини, 44) запрошує 8 вересня на День відкритих дверей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці закладу.

 

Отож, львів’ян та гостей міста кличуть насолодитися щедрою палітрою кольорів, яку дарує веоесень.

«Вересень – дуже турботливий місяць. Він знає, що нам сумно прощатись з літом, тож готує щедру палітру кольорів. Айстри, жоржини та хризантеми створюють особливий настрій осені. Настрій, яким хочеться повільно смакувати. Цієї неділі запрошуємо вас на неспішну прогулянку садом, а для тих, хто ще не відпустив літо – відчинимо оранжерею. Приходьте з найдорожчими!», – мовиться у повідомленні.

Ілюстрація: Facebook/Ботанічного саду

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