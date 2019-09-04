Оперна осінь. Що подивитися у перший тиждень вересня?

Протягом цього тижня Львівська національна опера запрошує зустріти осінь у компанії шедевральних вистав: «Ріголетто» Д. Верді, «Весела вдова» Ф. Легара, «Даремна обережність» П. Гертеля, «Сільська честь» П. Масканьї.

ЧЕТВЕР, 5 Вересня – оперета «Весела вдова» Ф. Легара

Одна з найкращих оперет угорського композитора Ф. Легара. Свіжість, винахідливість і пишність оркестрової партитури його творів відкрили нову епоху в історії віденської оперети.

Сюжет вистави – це історія про молоду вдову-мільйонерку Анну Ґлаварі та про аташе посольства країни Монтеверде в Парижі Данила, їх зустрічі, взаємне кохання, яке раптово спалахнуло, та обставини, що виникли на шляху до їх щастя. Фон, на якому розвивається дія, не менш колоритний: дипломатична метушня навколо проблеми, щоби мільйони Анни не перепали чужинцеві; ліричні теми закоханих пар; місця, де відбувається дія: особняк посольства, маєток Анни, шикарний кафешантан.

Початок о 18:00, квитки на оперету «Весела вдова».

П’ЯТНИЦЯ, 6 Вересня; НЕДІЛЯ, 8 Вересня – балет «Даремна обережність» П. Гертеля

Балет «Даремна обережність» поставлений уперше в 1789 році в м. Бордо французьким танцівником і балетмейстером Жаном Добервалем. Він є найдавнішим із повністю збережених до наших днів.

Сюжет балету – про щасливе з’єднання сердець юних закоханих Лізи й Колена – всупереч бажанню матінки Марцеліни видати Лізу заміж за сина сільського багатія.

Поєднання танцю з пантомімою; гумор, якого додає ще й традиційне виконання жіночої партії артистом чоловічої статі; весела музика і дотепні стилеві декорації роблять цей спектакль життєрадісним, цікавим для дорослих і дітей

Початок 6 вересня о 18:00, квитки на балет «Даремна обережність».

Початок 8 вересня о 12:00, квитки на балет «Даремна обережність».

СУБОТА, 7 Вересня – опера «Ріголетто» Д. Верді

Одна з найбільш відомих опер Д. Верді написана за мотивами п’єси В. Гюго «Король забавляється».

В основі драми були реальні діючі герої, тільки перенесені в оригінальні сюжетні колізії. Ця опера показує справжню і чисту любов, яка змушує молоду дівчину пожертвувати собою заради коханого. Також є зрада, запроданство, найманий вбивця, містика і глибока біль батька, який втратив свою єдину доньку, але вимушений залишатися в своїй масці блазня.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Ріголетто».

НЕДІЛЯ, 8 Вересня – опера «Сільська честь» П. Масканьї

Вистава про любов та пристрасть, про ревнощі і зраду.

Головна героїня опери, покинута своїм коханим і засліплена ревнощами, намагається будь-якими способами повернути його, але її дії призводять до загибелі нареченого.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Сільська честь».

Фото: Львівська опера