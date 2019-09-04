Користувачі Facebook зможуть вимкнути автоматичне розпізнавання облич на фото і відео

У Facebook з’явилася функція відключення автоматичного розпізнавання облич на фотографіях і відео. Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

«Якщо зараз у вас немає опції розпізнавання облич і ви нічого не робите, ми не будемо використовувати розпізнавання облич», –йдеться у повідомленні.

Як зауважили в компанії, функцію автоматичного розпізнавання облич було введено для деяких користувачів у грудні 2017 року, а з 3 вересня вона стала доступна для всіх. Раніше її неможливо було вимкнути, однак зараз користувачі зможуть самостійно приймати рішення про використання технології розпізнавання.

Функція буде автоматично відключена. Користувачі Facebook, які бажають підключити розпізнавання облич, зможуть це зробити в опціях свого профілю.