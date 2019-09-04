Кабмін погодив звільнення Кличка

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації, через його зв’язки з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці. Про це пише УП.

«Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни, але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади у цієї людини немає і тому це зробити було неможливо.

Незважаючи на те, що це рішення команди і остаточне рішення буде приймати президент, але в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилися корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді надто сильно впливають на діяльність адміністрації.

Тому, я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися оцим всім групам впливу, то це дуже гарно відіб’ється на інтересах пересічних киян», – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після закінчення засідання уряду.

У липні Кличко розповідав, що під час розмови із Зеленським був поінформований про намір президента «призначити свою людину» на крісло голови КМДА.

Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.