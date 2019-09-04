ОСТАННІ НОВИНИ

Кабмін погодив звільнення Кличка

Соломія Головіна

|

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації, через його зв’язки з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці. Про це пише УП.

 

«Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни, але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади у цієї людини немає і тому це зробити було неможливо.

Незважаючи на те, що це рішення команди і остаточне рішення буде приймати президент, але в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилися корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді надто сильно впливають на діяльність адміністрації.

Тому, я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися оцим всім групам впливу, то це дуже гарно відіб’ється на інтересах пересічних киян», – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після закінчення засідання уряду.

У липні Кличко розповідав, що під час розмови із Зеленським був поінформований про намір президента «призначити свою людину» на крісло голови КМДА.

Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...